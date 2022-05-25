Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе.
В документе указывается, что соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 25 мая.
Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении ранее занимающего пост замдиректора Росгвардии генерал-майора Александра Куренкова на пост главы МЧС.
До этого профильные комитеты Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации поддержали внесенную российским президентом кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на пост главы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России.