В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Профильные комитеты Совфеда поддержали внесенную Путиным кандидатуру на пост главы МЧС

Егор Левин
12:54 24.05.2022
Комитеты по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству и по федеративному устройству и региональной политике провели совместное заседание, на котором присутствовал и сам кандидат.
Профильные комитеты Совфеда поддержали внесенную Путиным кандидатуру на пост главы МЧС
© Фото: Пресс-служба МЧС РФ, РИА Новости
Читайте нас на:

Профильные комитеты Совета Федерации Федерального собрания РФ поддержали внесенную президентом страны кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ.

В частности, поддержку оказали Комитеты по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству и Комитет по федеративному устройству и региональной политике. Они провели консультации, сам Куренков присутствовал на их совместном заседании, отвечая на вопросы присутствующих.

В среду, 25 мая, вопрос будет обсуждаться на заседании Совфеда, после чего итоговую информацию направят президенту, который, в соответствии с законом, может назначать министров, отвечающих за оборону, безопасность государства, ГО и ЧС только после консультаций с Советом Федерации.

Ранее представитель Кремля пояснил предложение кандидатуры Куренкова на пост главы МЧС РФ. Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин лично хорошо знает Куренкова и считает, что его личные, служебные и профессиональные качества позволят наилучшим образом выполнять необходимые функции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:03 Армия
Видео
Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки
12:39 В стране и мире
В Кремле объяснили предложение кандидатуры Куренкова на пост главы МЧС РФ
11:50 В стране и мире
Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в спецоперации в Донбассе
10:33 Армия
Видео
Средства ПВО ВС РФ перехватили четыре украинских снаряда РСЗО «Смерч» под Харьковом
09:30 В стране и мире
Видео
Возрождение «Крымского Титана»: как российские саперы возвращают воду на крупнейший химзавод
Популярное
Видео
Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки
Видео
Шойгу: наступление ВС РФ на Украине замедляется, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям
Видео
МО РФ: поражен крупный украинский склад снарядов к американским гаубицам М777
Видео
Артиллерийские дуэли: ВС РФ нанесли удар по ВСУ «Ураганами» под Харьковом
Видео
Подавить огнем: кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт-С»
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.