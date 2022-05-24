Профильные комитеты Совфеда поддержали внесенную Путиным кандидатуру на пост главы МЧС

Комитеты по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству и по федеративному устройству и региональной политике провели совместное заседание, на котором присутствовал и сам кандидат.

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Профильные комитеты Совета Федерации Федерального собрания РФ поддержали внесенную президентом страны кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ.

В частности, поддержку оказали Комитеты по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству и Комитет по федеративному устройству и региональной политике. Они провели консультации, сам Куренков присутствовал на их совместном заседании, отвечая на вопросы присутствующих.

В среду, 25 мая, вопрос будет обсуждаться на заседании Совфеда, после чего итоговую информацию направят президенту, который, в соответствии с законом, может назначать министров, отвечающих за оборону, безопасность государства, ГО и ЧС только после консультаций с Советом Федерации.

Ранее представитель Кремля пояснил предложение кандидатуры Куренкова на пост главы МЧС РФ. Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин лично хорошо знает Куренкова и считает, что его личные, служебные и профессиональные качества позволят наилучшим образом выполнять необходимые функции.