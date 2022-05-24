В Госдуму внесен проект постановления о прекращении депутатских полномочий Рашкина

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В Государственную уму России был внесен проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина. Согласно документу, решение принято после вступления в силу обвинительного приговора.

«В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда в отношении депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича... Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича», - говорится в тексте документа на сайте Госдумы.

Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам уже приняла решение одобрить проект постановления. Вопрос о проекте постановления включен в заседание ГД 25 мая 2022 года.

В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. В декабре председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении депутата уголовное дело. По статье о незаконной охоте депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Рашкина также лишили депутатской неприкосновенности.

Калининский суд в Саратовской области дал Валерию Рашкину три года условно по делу о незаконной охоте на лося. Перед заседанием Рашкин сообщил, что признает вину. Позже суд отклонил апелляцию депутата и оставил приговор в силе.