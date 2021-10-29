На депутата от КПРФ Рашкина подали заявление в полицию по факту нелегальной охоты

Представитель КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, предположительно, занимался нелегальной охотой на лосей в Лысогорском районе Саратовской области. На видео, оказавшемся в распоряжении «Звезды», у депутата спрашивают, почему он не сообщил о туше лося, зная, что это незаконно.

«Участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови», - сообщается на сайте областного МВД.

По данным полиции, задержанный утверждал, что якобы нашел тушу уже убитого лося и положил его в багажник. В его отношении составлен протокол об административном нарушении, возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.

Заявление в полицию по факту незаконной охоты подал на Рашкина Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.