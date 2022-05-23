Суд отклонил апелляцию Рашкина по делу о незаконной охоте

Решение о лишении свободы сроком на три года условно вступило в силу.

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Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу депутат Госдумы Валерия Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте. Решение о лишении свободы сроком на три года условно вступило в силу.

«Суд постановил в удовлетворении апелляционных жалоб Рашкина и его защитника Лазарева отказать, приговор оставить без изменений, а жалобы без удовлетворения», - сказала судья.

Калининский суд в Саратовской области дал Валерию Рашкину три года условно по делу о незаконной охоте на лося. Перед заседанием Рашкин сообщил, что признает вину. Также он рассказал, что за время разбирательств сильно переживал.

В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. В декабре председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении депутата уголовное дело. По статье о незаконной охоте депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Рашкина также лишили депутатской неприкосновенности.