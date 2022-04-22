Суд дал Рашкину 3 года условно по делу о незаконной охоте

Кроме того, ему в течение двух лет запретили заниматься деятельностью, связанной с охотой.

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Калининский суд в Саратовской области дал депутату Госдумы от партии КПРФ Валерию Рашкину 3 года условно по делу о незаконной охоте на лося. Кроме того, как сообщили «Звезде» в пресс-службе суда, ему в течение двух лет запретили заниматься деятельностью, связанной с охотой.

Перед заседанием Рашкин сообщил, что признает вину. Также он рассказал, что за время разбирательств испытал сильный стресс, продал все ружья и сдал разрешение на хранение оружия.

Следственный комитет РФ ранее возбудил в отношении Валерия Рашкина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Депутат Госдумы обвиняется в незаконной охоте в Саратовской области. Рашкин признался, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения. В конце ноября Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности.