Это была реакция на фразу бывшего постоянного представителя США в НАТО и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о России.

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Североатлантический альянс, который бомбил Сербию, является очень опасным «другом». С таким заявлением выступили в Белграде.

Это реакция на фразу бывшего постоянного представителя США в НАТО и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о РФ. Он заявил, что «Сербия из конфликта на Украине должна сделать вывод, что Россия – очень опасный друг».

«Но не сказал, какие выводы мы должны сделать из агрессии НАТО на Сербию, бомбардировок Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и повторяющихся требований признать самопровозглашенное Косово как государство, насколько это опасные друзья. Выходит, все-таки опаснее друзья, которые нас бомбили», - сказал министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, сообщает его партия «Движение социалистов».

Ранее власти непризнанного Косова анонсировали планы по вступлению в НАТО. Напомним, что сербский автономный край провозгласил независимость в феврале 2008 года, сделав это в одностороннем порядке. Против выступают более 60 стран, в числе которых Россия, Китай, Индия, а также пятеро членов Евросоюза.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что выступает против санкций в отношении России. По его словам, такие рестрикции являются аморальными и не имеют смысла. Лидер страны отметил, что Москва всегда поддерживала Белград в вопросах территориальной целостности и защиты интересов страны. Вучич подчеркнул, что Белград будет придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций против Москвы до тех пор, пока это возможно.