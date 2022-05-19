Власти непризнанного Косова анонсировали планы по вступлению в НАТО

Кроме того, премьер-министр Альбин Курти выразил надежду на то, что официальный Брюссель примет заявку Приштины на вступление в ЕС.

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Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти озвучил намерения Приштины вступить в Североатлантический альянс (НАТО).

«Силы безопасности Косова были развернуты вместе с США в Кувейте, что стало нашей первой международной миротворческой миссией <...> Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО», - цитирует ТАСС выступление Курти на семинаре в Атлантическом совете.

Премьер непризнанного Косова добавил, что приветствует заявки Украины, Грузии и Молдовы на вступление в Евросоюз.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года, сделав это в одностороннем порядке. Против выступают более 60 стран, в числе которых Россия, Китай, Индия, а также пятеро членов Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил о готовности четырех государств отозвать свое согласие о признании независимости Косово. Со слов министра, президенту Сербии Александру Вучичу уже переданы соответствующие дипломатические ноты.