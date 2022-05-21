На боевом посту: Сергей Шойгу отмечает день рождения

Телеканал «Звезда» поздравляет министра обороны с днем рождения и желает крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.

© Фото: Минобороны России

Сегодня день рождения отмечает министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. Более 30 лет на государственной службе и треть этого времени – в качестве главы военного ведомства. Прямо сейчас министр на боевом посту. Армия, ставшая при нем одной из самых мощных и оснащенных в мире, успешно решает задачи специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Нынешний год начался непросто. После попытки вооруженного переворота в Казахстане российские военные первыми прибыли на помощь казахстанским правоохранителям в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ. Шойгу лично контролировал операцию, в ходе которой миротворцы взяли под охрану стратегические объекты.

Под руководством Сергея Шойгу наши Вооруженные силы принесли мир в Сирийскую Арабскую Республику, безнадежно проигрывавшую войну с международными террористическими организациями. С появлением российских военных закончился кровопролитный вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

Глава министерства решает не только армейские задачи. В период пандемии по поручению Верховного главнокомандующего медики Вооруженных сил России вместе с гражданскими коллегами боролись с коронавирусом. В регионах, где ситуация была особо тяжелой, оперативно разворачивались армейские ковидные госпитали. Армия снабжала кислородом гражданские больницы. Военные участвовали в создании первой в мире вакцины от коронавируса.

Сегодня российские Вооруженные силы доказали, что являются одними из самых боеспособных в мире. Доля современного вооружения в войсках сейчас превышает 70%, а в стратегических ядерных силах - более 90%. Такого показателя нет ни в одной армии мира. Во время работы Сергея Шойгу на посту министра обороны, профессия военного вновь стала престижной и уважаемой в обществе.

Телеканал «Звезда» поздравляет министра обороны с днем рождения и желает крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.