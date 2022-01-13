Шойгу рассказал Путину об организации миротворческой операции ОДКБ в Казахстане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал президенту РФ Владимиру Путину об организации миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности, по решению президентов и председателей правительств, глав государств – членов ОДКБ немедленно приступили к планированию и осуществлению операции по созданию и переброске задействованных миротворческих сил ОДКБ», - отметил глава российского военного ведомства в ходе встречи с российским лидером.

Министр обороны добавил, что Генштаб постоянно контактирует с казахстанскими коллегами и главами военных ведомств стран ОДКБ. Для переброски на территорию Казахстана миротворцев было задействовано свыше 80 воздушных судов военно-транспортной авиации, добавил Шойгу.

По словам Шойгу, было принято под охрану 14 объектов, представляющих особую важность. Это были объекты связи и энергетики, то, что отвечало за жизнедеятельность и дееспособность государства. Также, по просьбам руководства Казахстана, были взяты под охрану объекты, представляющие угрозы в случае их захвата террористами.

«Отработали все, что было ранее отработано на учениях, - это движение передовой группы, высадка первого эшелона, взятие под контроль инфраструктуры, которая позволит наладить тот самый мост и ту самую работу», - подчеркнул Шойгу.

Шойгу отметил, что сегодня был проведен Совет министров обороны стран-членов ОДКБ. На нем был подписан документ о возвращении миротворцев из Казахстана.

Министр заявил, что было достигнуто устойчивое управление контингентом ОДКБ, работа миротворцев осуществлялась в полном взаимодействии друг с другом. Утверждено решение о поэтапном возвращении и передаче объектов под охрану Казахстану.

Шойгу заявил, что возвращение миротворцев началось уже сегодня. Завтра, как сказал он, 14 бортов вернут обратно силы других участников операции - Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские миротворцы, по словам министра, вернутся самостоятельно ввиду географической близости двух стран. Вся работа по возвращению миротворцев и передаче Казахстану объектов, как отметил Шойгу, должна завершиться 19 января.

Материал подготовил Андрей Аркадьев