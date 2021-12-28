Шойгу заявил, что медицина Минобороны успешно справилась со всеми вызовами COVID-19

Медицина Минобороны успешно справилась со всеми вызовами пандемии COVID-19. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, военные медики в условиях пандемии смогли сохранить «доковидный» уровень оказания плановой помощи пациентам с иными заболеваниями.

«Конечно, не могу не сказать слова благодарности нашим врачам, которые занимаются борьбой с пандемией. Помимо этого, - не снижая темпов и объемов выполнения своих основных задач по остальным заболеваниям», - отметил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Министр заметил, что в регионах России многие медики были вынуждены сократить работы по оказанию плановой помощи и сократить количество ранее запланированных операций.

«У нас, в Вооруженных силах, благодаря тем усилиям, которые были предприняты, - это и работа по вакцинации, и организации самого лечения от коронавируса, - мы смогли не только выполнить все плановые показатели, понизить уровень заболеваемости в Вооруженных силах, но и, оказать помощь гражданскому населению» , - подчеркнул Шойгу.

Например, ранее около двух тысяч жителей Абхазии обратились за помощью к военным медикам в госпитале МО РФ в Сухуме.

Также, по словам министра, медицинские учреждения страны получили от Минобороны уже более тысячи тонн кислорода.

«Эта работа сегодня продолжается в отдельных регионах – там, где востребованы наша помощь и поддержка», - заметил Шойгу.

Также Шойгу заявил, что ОПК помог Вооруженным силам России выйти по новому вооружению более чем на 71% в 2021 году.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов