В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Сродни атомной бомбе»: Орбан рассказал о последствиях санкций против РФ

Анна Касаткина
20:50 21.05.2022
Венгрия не согласна с Брюсселем по поводу введения «неразумных и неприемлемых мер» в отношении РФ, заявил премьер-министр.
«Сродни атомной бомбе»: Орбан рассказал о последствиях санкций против РФ
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Последствия необдуманных санкций против России сопоставимы с действием атомной бомбы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Орбан отметил, что Венгрия не согласна с Брюсселем по поводу введения «неразумных и неприемлемых мер» против РФ, которые приведут к росту цен, голоду и массовой миграции.

«Не должны приниматься необдуманные санкции в отношении Москвы, потому что они сродни атомной бомбе», - цитирует его РИА Новости.

Венгерский премьер уточнил, что голод вызовет волну миграции, которая уничтожит страны, стоящие на ее пути.

Ранее Орбан заявил, что Брюссель злоупотребляет своей властью, пытаясь сократить полномочия Венгрии и других государств-членов.

США и страны Евросоюза после начала специальной военной операции России на Украине ввели ряд жестких санкций, которые дестабилизировали экономическую ситуацию в мире, в том числе, став причиной угрозы голода во многих странах. Президент РФ Владимир Путин отмечали, что вводимые ограничения также наносят ущерб национальным интересам самих инициаторов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:33 В стране и мире
В ЛНР с 23 мая изменится курс гривны к рублю
16:56 В стране и мире
Захарова: российских дипломатов за рубежом пытаются «вербовать»
16:31 В стране и мире
Слуцкий пообещал Донбассу знаковые события в ближайшем будущем
15:44 В стране и мире
Бывший глава Минтранса Максим Соколов возглавил «АвтоВАЗ»
14:47 В стране и мире
Байдену, Псаки, Блинкену и еще 960 гражданам США запретили въезд в Россию
Популярное
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
ВКС РФ уничтожили у Одессы предназначенные для украинских националистов хранилища с топливом
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
Опубликованы кадры запуска ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с Плесецка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.