«Сродни атомной бомбе»: Орбан рассказал о последствиях санкций против РФ

Венгрия не согласна с Брюсселем по поводу введения «неразумных и неприемлемых мер» в отношении РФ, заявил премьер-министр.

© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

Последствия необдуманных санкций против России сопоставимы с действием атомной бомбы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Орбан отметил, что Венгрия не согласна с Брюсселем по поводу введения «неразумных и неприемлемых мер» против РФ, которые приведут к росту цен, голоду и массовой миграции.

«Не должны приниматься необдуманные санкции в отношении Москвы, потому что они сродни атомной бомбе», - цитирует его РИА Новости.

Венгерский премьер уточнил, что голод вызовет волну миграции, которая уничтожит страны, стоящие на ее пути.

Ранее Орбан заявил, что Брюссель злоупотребляет своей властью, пытаясь сократить полномочия Венгрии и других государств-членов.

США и страны Евросоюза после начала специальной военной операции России на Украине ввели ряд жестких санкций, которые дестабилизировали экономическую ситуацию в мире, в том числе, став причиной угрозы голода во многих странах. Президент РФ Владимир Путин отмечали, что вводимые ограничения также наносят ущерб национальным интересам самих инициаторов.