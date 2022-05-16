Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью

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Брюссель злоупотребляет своей властью и пытается сократить полномочия государств-членов Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед парламентом.

«Брюссель пытается сократить полномочия Венгрии и государств-членов. Брюссель злоупотребляет своей властью и хочет принудить нас к тому, что нам чуждо», - цитирует его РИА Новости.

В то же время Венгрия заинтересована в том, чтобы оставаться членом ЕС в ближайшее десятилетие, отметил он. Однако Будапешт по-прежнему не впускает мигрантов, не разрешает «гендерных идеологий», а также не приемлет экономических мер, которые могли бы «разрушить венгерские семьи», уточнил Орбан.

«Мы члены Европейского союза не потому, что он такой, какой он есть, а ради того, каким он мог бы быть», - подчеркнул премьер.

Ранее Орбан заявил, что эмбарго на энергоресурсы из России для Венгрии равносильно атомной бомбе. Из-за позиции Будапешта и еще ряда стран ЕС с начала мая не может согласовать санкции в отношении российской нефти.

Орбан в понедельник, 16 мая, был переизбран на пост премьер-министра Венгрии. Он занял эту должность в пятый раз в своей карьере.