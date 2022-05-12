Путин заявил, что санкции против РФ провоцируют экономический кризис в мире

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Президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции против РФ во многом провоцируют глобальный экономический кризис. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе», - заявил президент.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации заявил, что Запад воюет с Россией методами прокси-войны, для чего использует экономические репрессии против официальной Москвы. Со слов постпреда РФ, Запад грабит Россию «в лучших традициях Дикого Запада».