Байден подписал законопроект о выделении $40 млрд Украине

В документе сказано, что половина этой суммы будет предназначена для украинских военных.

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Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Белом доме.

В документе сказано, что половина этой суммы будет предназначена для украинских военных.

Ранее данный законопроект обсуждался в Конгрессе. Однако сенатор Рэнд Пол заблокировал принятие документа верхней палатой. Свой отказ он обосновал тем, что это приведет к высокой инфляции в США, рискам и государственным расходам. Позднее Пол заявил, что американским властям придется брать деньги в долг у Китая, чтобы отправить на Украину очередной пакет военной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов.