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Сенатор США заявил, что стране придется занимать у Китая для помощи Украине

Максим Крюков
07:28 20.05.2022
По мнению политика, бюджет Соединенных Штатов не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед Украиной.
Сенатор США заявил, что стране придется занимать у Китая для помощи Украине
© Фото: United_States_Capitol, Wikimedia
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Американским властям придется брать деньги в долг у Китая, чтобы отправить на Украину очередной пакет военной помощи на рекордные сорок миллиардов долларов. Такое мнение выразил сенатор Рэнд Пол.

«Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китай, чтобы направить средства на Украину», - сказал он в беседе с порталом Breitbart.

По мнению политика, бюджет США не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед Киевом. Также он назвал неоправданным заимствование денег на оказание военной помощь другой стране.

Ранее стало известно, что Конгресс США одобрил выделение $40 млрд на помощь Украине. На прошлой неделе нижняя палата американского Конгресса приняла решение в пользу предоставления Киеву очередного пакета помощи. Теперь законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

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