Сенатор объяснил, почему отказал в выделении Украине помощи на $40 млрд

© Фото: pixabay.com

Сенатор республиканской партии от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что очень симпатизирует Украине. Однако, по его заявлению, он не желает достижения ею успеха ценой банкротства Соединенных Штатов. В эфире радиостанции WMAL DC Пол прокомментировал свой отказ выделять киевским властям помощь в рекордном объеме, равном 40 миллиардам долларов.

«Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», - цитирует слова сенатора РИА Новости.

Позже Рэнд Пол предложил внести поправку, предполагающую ужесточить надзор за расходованием выделяемых Украине средств. Так, процесс рассмотрения законодательной инициативы блокируется, если хотя бы один сенатор выступает против нее.

Ранее сообщалось, что сенатор Рэнд Пол заблокировал принятие верхней палатой Конгресса закона о выделении Украине помощи на рекордные 40 миллиардов долларов. Пол обосновал свой отказ от поддержки этой законодательной инициативы тем, что это приведет к высокой инфляции в США, а также высокими рисками и государственными расходами.

Позже в Пентагоне предупредили, что поставки оружия на Украину могут быть приостановлены именно из-за блокировки данного законопроекта.