Конгресс США одобрил выделение $40 млрд на помощь Украине

На прошлой неделе нижняя палата Конгресса приняла решение в пользу предоставления Киеву очередного пакета помощи на прошлой неделе. Теперь законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

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Сенат Конгресса США одобрил сегодня, 19 мая, одобрил законопроект о выделении дополнительных $40 миллиардов на помощь Украине. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Отмечается, что голосование еще идет, однако инициатива уже набрала достаточное количество голосов для ее утверждения.

На прошлой неделе нижняя палата Конгресса приняла решение в пользу предоставления Киеву очередного пакета помощи на прошлой неделе. Теперь законопроект поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Впрочем, инициатива исходила от самого главы Белого дома.

Ранее в Конгрессе США одобрили новые инициативы по санкционным мерам против России и ее изоляции. Одна из них направлена на исключение участия России во встречах Всемирного банка, МВФ и G20 - «Группы двадцати» и других крупных международных организациях и объединениях.