ВКС РФ уничтожили у Одессы предназначенные для украинских националистов хранилища с топливом

Помимо этого, как сообщил Игорь Конашенков, были сбиты еще два украинских Су-25.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов, уничтожены на «Одесском припортовом заводе». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Удары наносились высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России.

Также представитель МО РФ сообщил, что в Житомирской области «Калибрами» была уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе.

Помимо этого, как сообщил Конашенков, были сбиты еще два украинских Су-25. Один из них - в районе Белицкого в ДНР, другой - в районе Новоалександровки Херсонской области.

Накануне вечером в Минобороны сообщили, что территория «Азовстали» в Мариуполе полностью освобождена. Последняя группа боевиков в количестве 531 человека покинула предприятие.

Материал подготовили Иван Линдеманн и Николай Баранов.