Крупная партия западного вооружения и военной техники для ВСУ была уничтожена высокоточными ракетами в районе железнодорожной станции Малин.

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ВС РФ уничтожили «Калибрами» крупную партию вооружения из США и Европы в Житомирской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе», - сказал он.

В общей сложности, по данным МО РФ, с начала спецоперации были уничтожены 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотников, 315 ЗРК, 3 182 танка и других боевых бронемашин, 402 установки РСЗО, 1 614 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 054 единицы военной автоспецтехники.

Ранее российского оборонное ведомство показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» по позициям украинских войск. При выполнении задач военнослужащие осуществляли быструю смену огневых позиций.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.