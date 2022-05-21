Минобороны России сообщило о еще двух сбитых украинских Су-25

В частности, один из двух самолетов удалось сбить истребительной авиацией в ходе воздушного боя в ДНР.

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ВС РФ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса удалось сбить еще два украинских самолета Су-25. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет Су-25... Российскими средствами противовоздушной обороны еще один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области», - сказал он.

По данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции удалось уничтожить 174 украинских самолета.

Ранее съемочная группа «Звезды» нашла под Херсоном обломки двух украинских штурмовиков Су-25. Оба «Грача» были сбиты еще в воздухе во время полета на сверхмалой высоте, и летчикам не удалось совершить катапультирование.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.