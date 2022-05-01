Надаль осудил отстранение теннисистов из РФ от участия в Уимблдоне

По словам теннисиста, «Уимблдон пошел на радикальные меры, хотя власти никого не принуждали так делать».

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что решение организаторов Уимблдонского турнира отстранить от соревнований российских спортсменов неправильное и несправедливое. Многократный победитель турниров Большого шлема указал, что «Уимблдон пошел на радикальные меры, хотя власти никого не принуждали так делать».

«Это несправедливо по отношению к моим российским коллегам. Не их вина в том, что происходит сейчас на Украине. Я сожалею, хотелось, чтобы такой ситуации не было, но мы имеем то, что имеем», - приводит слова Надаля испанское издание Marca.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что решение организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире российских теннисистов является сумасшедшим. Напомним, что накануне организаторы Уимблдонского турнира приняли решение об отклонении заявок спортсменов из РФ и Белоруссии на фоне специальной военной операции на Украине.