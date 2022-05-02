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«Они ничего не сделали»: Маррей и Циципас вступились за отстраненных от Уимблдона российских теннисистов

Анна Касаткина
15:28 02.05.2022
Ранее за российских и белорусских спортсменов поддержали теннисисты Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
«Они ничего не сделали»: Маррей и Циципас вступились за отстраненных от Уимблдона российских теннисистов
© Фото: Matthias David, Unsplash
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Известные теннисисты Энди Маррей и Стефанос Циципас высказались против отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне. Ранее Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) принял решение запретить спортсменам выступать в Уимблдоне из-за ситуации на Украине.

«Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть. Я понимаю, что это покажется им несправедливым», - сказал бывшая первая ракетка мира Маррей.

При этом он добавил, что знает людей, работающих в Уимблдоне, и они оказались в «сложной ситуации».

«Есть некоторые вещи, с которыми я не согласен. Они заключаются в том, что якобы Уимблдон заботится только о себе и ему нет дела до игроков», - цитирует его Daily Mail.

Циципас, сын советской теннисистки Юлии Сальниковой (Апостоли), в свою очередь, отметил, что игроки никак не могут повлиять на ситуацию, особенно те, чьи страны больше всего пострадали. Его словам приводит Greek City Times.

«Нехорошо, что им не позволили участвовать. Они не сделали ничего плохого, чтобы быть автоматически дисквалифицированными с турнира», - сказал Циципас.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович назвал решение отстранить российских и белорусских теннисистов «сумасшедшим», отметив, что политика не должна вмешиваться в спорт. Против также выступил испанский теннисист Рафаэль Надаль, он заявил, что вины российских теннисистов в происходящем на Украине нет.

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