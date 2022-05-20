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Борисов заявил, что в состав ВМФ России в 2022 году войдут 20 кораблей

14:22 20.05.2022
Заместитель председателя правительства также отметил, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году заложили десять кораблей и шесть судов обеспечения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Состав ВМФ России в 2022 году пополнится 20 боевыми кораблями. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии РФ в Адмиралтействе.

«В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения», - сказал он.

Борисов напомнил, что в рамках гособоронзаказа в прошлом году было заложено десять кораблей и шесть судов обеспечения, а состав флота пополнился шестью боевыми кораблями, девятью боевыми катерами и 13 судами обеспечения. Также он заявил о корректировке Морской доктрины перед лицом тотальной гибридной войны.

Ранее Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты», рассказал, как два морских офицера носят за президентом РФ Владимиром Путиным ядерный чемоданчик. Вице-премьер тогда напомнил, что согласно военной доктрине наша страна оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ, но не может напасть первой.

Также он рассказал, что лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские войска.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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