Борисов заявил, что в состав ВМФ России в 2022 году войдут 20 кораблей
Состав ВМФ России в 2022 году пополнится 20 боевыми кораблями. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии РФ в Адмиралтействе.
«В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения», - сказал он.
Борисов напомнил, что в рамках гособоронзаказа в прошлом году было заложено десять кораблей и шесть судов обеспечения, а состав флота пополнился шестью боевыми кораблями, девятью боевыми катерами и 13 судами обеспечения. Также он заявил о корректировке Морской доктрины перед лицом тотальной гибридной войны.
Ранее Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты», рассказал, как два морских офицера носят за президентом РФ Владимиром Путиным ядерный чемоданчик. Вице-премьер тогда напомнил, что согласно военной доктрине наша страна оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ, но не может напасть первой.
Также он рассказал, что лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские войска.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов