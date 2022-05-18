Армия Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска Комплекс способен выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысяч километров, отметил вице-премьер. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские войска, заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысяч километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения», - сказал он, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Борисов отметил, что в ближайшее десятилетие российские Вооруженные силы получат вооружения на «новых физических принципах». Речь идет о лазерном, электромагнитном широкополосном оружии. Вице-премьер также рассказал, что система С-500 уже начинает поступать на вооружение в войска. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика