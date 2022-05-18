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Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска

10:41 18.05.2022
Комплекс способен выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысяч километров, отметил вице-премьер.
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские войска, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысяч километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения», - сказал он, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Борисов отметил, что в ближайшее десятилетие российские Вооруженные силы получат вооружения на «новых физических принципах». Речь идет о лазерном, электромагнитном широкополосном оружии.

Вице-премьер также рассказал, что система С-500 уже начинает поступать на вооружение в войска.

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