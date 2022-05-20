Борисов заявил о корректировке Морской доктрины РФ перед лицом тотальной гибридной войны

По словам вице-премьера Борисова, корректировка доктрины учитывает изменение как геополитической, так и военно-стратегической ситуации в мире.

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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил о корректировке Морской доктрины перед лицом тотальной гибридной войны. Он сделал это на заседании Морской коллегии в Адмиралтействе.

«В условиях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей страны, беспрецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине обеспечение безопасности как никогда актуально. Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане», - заметил Борисов.

По словам Борисова, корректировка доктрины учитывает изменение как геополитической, так и военно-стратегической ситуации в мире.

Ранее сообщалось, что в России началось серийное производство новых, полностью отечественных, дизель-газотурбинных двигателей для фрегатов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов