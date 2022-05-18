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Вице-премьер Борисов рассказал, кто носит за Путиным ядерный чемоданчик

Андрей Аркадьев
18:18 18.05.2022
Россия в соответствии со своей доктриной не может нанести первой ядерный удар, добавил вице-премьер.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Вице-премьер Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», рассказал, кто носит за президентом РФ Владимиром Путиным ядерный чемоданчик.

«У нашего президента, Верховного главнокомандующего, постоянно вблизи находятся два морских офицера, которые носят так называемый ядерный чемоданчик», - сказал он.

Борисов напомнил условия применения Россией ядерного оружия и отметил, что согласно военной доктрине наша страна оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ.

«По нашей доктрине, по нашей стратегии, Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответно-встречный удар», - отметил Борисов.

Также Борисов рассказал, что лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские войска.

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