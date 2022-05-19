В Минпромторге рассказали о названии для новой сети, которая заменит McDonald's

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В Минпромторге РФ заявили, что название новой сети, которая выкупит активы McDonald's, еще нет. Об этом пресс-служба ведомства написала в Telegram-канале.

«Как будет называться новая сеть? Название для российского фастфуда еще не придумано», - отмечается в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания продаст свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Кроме того, сотрудники сети ресторанов McDonald's сохранят свои рабочие места в течение как минимум двух следующих лет после продажи российского бизнеса компании партнеру-франчайзи.

Согласно сообщениям в СМИ, рестораны откроются под новым брендом в середине июня. Напомним, McDonald's 16 мая объявил об окончательном уходе с российского рынка.