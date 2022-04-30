McDonald's может вернуться в РФ под другим брендом

В компании сообщили о большом количестве запретов со стороны Запада.

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Сеть быстрого питания McDonald's рассматривает варианты скорейшего возобновления своей деятельности на территории РФ. Учитывая внесенные Западом запреты, компания не исключает возможность ребрендинга.

«Наложено большое количество запретов сейчас со стороны Запада. Не исключаем, что будет какая-то смена названия, упаковок и прочего, чтобы на выходе это оставался всеми любимый "Макдоналдс" по качеству, но по внешнему виду отличающийся от американского продукта», - сообщил источник издания Daily Storm.

Сеть закрыла свои рестораны в России в начале марта. В сообщении уточняется, что компания планирует сохранить зарплату всем 62 тысячам российских работников.

Ранее стало известно, в России откроются все магазины OBI до конца майских праздников. В компании сообщили, что магазины будут открываться постепенно. Сначала, 1 мая, магазины OBI будут работать в привычном ритме в Москве и Санкт-Петербурге.