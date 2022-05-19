В McDonald's рассказали о судьбе сотрудников после продажи ресторанов

Бизнес ушедшей из РФ компании покупает предприниматель Александр Говор, который управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири.

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Сотрудники сети ресторанов McDonald's сохранят свои рабочие места в течение как минимум двух следующих лет после продажи российского бизнеса компании партнеру-франчайзи. Об этом говорится в распространенном McDonald's пресс-релизе.

Ранее стало известно, что бизнес ушедшей из РФ компании покупает предприниматель Александр Говор, который является партнером McDonald's с 2015 года, в Сибири работают 25 ресторанов, открытых им по франшизе.

«Договор купли-продажи предусматривает, что для всех сотрудников сохраняются рабочие места на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет. Покупатель также согласился финансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны, до закрытия сделки», - рассказали в пресс-службе.

Согласно сообщениям в СМИ, рестораны откроются под новым брендом в середине июня. McDonald's 16 мая объявил об окончательном уходе с российского рынка.