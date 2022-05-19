McDonald's назвал покупателя своего российского бизнеса

В соответствии с соглашением рестораны откроются под новым брендом.

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s продаст свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с соглашением бизнесмен будет управлять ресторанами под новым брендом.

Компания Говора «ГиД» сейчас управляет 25 ресторанами McDonald’s. Они находятся в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Предполагается, что рабочие места в открытых ресторанах сохранятся за сотрудниками как минимум два года.

Ранее McDonald's принял решение об окончательном уходе с российского рынка. По данным источников СМИ, рестораны возобновят работу под новым брендом в середине июня этого года.