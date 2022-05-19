Мытищинский суд арестовал владельца взорвавшегося на автостоянке гранатомета
Сообщается, что содержание под стражей стало для владельца автомобиля мерой пресечения.
© Фото: Омбудсмен полиции, «ВКонтакте»
Мытищинский городской суд арестовал владельца взорвавшегося на автостоянке гранатомета Виктора Ковтыкова. Об этом рассказали в самом суде.
«Судом в отношении Ковтыкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - заявили ТАСС в Мытищинском городском суде.
Ранее «Звезда» публиковала свидетельства очевидицы, заставшей момент взрыва машины в Мытищах.
Также публиковались кадры последствий взрыва и самого гранатомета, снаряд от которого сдетонировал на автостоянке.
Ранее сообщалось, что на месте взрыва гранатомета в Мытищах используется специальный робот.