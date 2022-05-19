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Мытищинский суд арестовал владельца взорвавшегося на автостоянке гранатомета

Тимур Шерзад
16:40 19.05.2022
Сообщается, что содержание под стражей стало для владельца автомобиля мерой пресечения.
Мытищинский суд арестовал владельца взорвавшегося на автостоянке гранатомета
© Фото: Омбудсмен полиции, «ВКонтакте»
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Мытищинский городской суд арестовал владельца взорвавшегося на автостоянке гранатомета Виктора Ковтыкова. Об этом рассказали в самом суде. 

«Судом в отношении Ковтыкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - заявили ТАСС в Мытищинском городском суде.

Ранее «Звезда» публиковала свидетельства очевидицы, заставшей момент взрыва машины в Мытищах.

Также публиковались кадры последствий взрыва и самого гранатомета, снаряд от которого сдетонировал на автостоянке. 

Ранее сообщалось, что на месте взрыва гранатомета в Мытищах используется специальный робот

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