«Подумали, что газ»: очевидец рассказала о взрыве машины в Мытищах

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах взорвался боеприпас к ручному противотанковому гранатомету в легковушке.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Омбудсмен полиции, «ВКонтакте»

Очевидец взрыва машины в Мытищах рассказала «Звезде» о произошедшем. По ее словам, пожарные машины прибыли на место ЧП буквально через пять минут.

«Мы услышали взрыв. Где-то минут через пять приехали две пожарные машины, потом подъехали скорые. Мы подумали, может, газ у кого-то в доме взорвался. Нас не эвакуировали», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах взорвался боеприпас ручного противотанкового гранатомета в легковушке. В результате ЧП были ранены два человека, их доставили в медучреждение.

Также сообщалось, что гранатомет привез с Украины мужчина, который занимался гумпомощью.

На месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.