Опубликованы кадры гранатомета, снаряд от которого взорвался в машине в Мытищах

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали два человека, которые проходили рядом с автомобилем.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении «Звезды» оказались кадры гранатомета, снаряд от которого взорвался в легковом автомобиле в подмосковных Мытищах. В настоящий момент его осматривают специалисты. Оперативные действия на месте происшествия до сих пор продолжаются, жителей соседних домов на данный момент не пускают в свои квартиры.

Ранее СМИ передавали, что выстрел к ручному противотанковому гранатомету взорвался в багажнике машины. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что оружие в качестве трофея привез с Украины мужчина, который занимался гуманитарной помощью.

При взрыве повреждения получили два человека, которые проходили рядом с автомобилем. В Минздраве уточнили, что одному из них медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Второго пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в медучреждение.