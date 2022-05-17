На месте взрыва гранатомета в Мытищах работает робот

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах взорвался боеприпас ручного противотанкового гранатомета в багажнике легкового автомобиля.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мытищах оцепили место взрыва боеприпаса ручного противотанкового гранатомета. В настоящее время там задействован робот, предназначенный для использования со взрывными устройствами, сообщает «Звезда». На кадрах, снятых с места, можно увидеть лежащий на дороге тубус от гранатомета.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах взорвался боеприпас ручного противотанкового гранатомета в багажнике легкового автомобиля. В результате ЧП были ранены два человека, их доставили в медучреждение.

Также уточнялось, что гранатомет привез с Украины мужчина, который занимался гумпомощью. Работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.