McDonald's объявил об окончательном уходе из России
В сообщении говорится, что бизнес компании в РФ будет продан.
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McDonald's принял окончательное решение об уходе с российского рынка. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В сообщении отмечается, что компания инициировала процесс продажи своего бизнеса в РФ.
По данным источника ТАСС, McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня. Также собеседник агентства уточнил, что коллектив, сеть ресторанов и меню будут сохранены.