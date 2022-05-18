Вучич: Запад давит на Белград по вопросу Косово, чтобы «выбить аргумент» из рук РФ

Ранее сообщалось, что четыре государства готовы отозвать свое согласие о признании независимости Косово. Об этом на прошлой неделе заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

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Западные страны усилили давление на Белград по вопросу признания самопровозглашенной республики Косово в связи со специальной операцией России на Украине.

Об этом сегодня, 18 мая, заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с руководством Сербской православной церкви во главе с патриархом Порфирием. Лидер государства проинформировал их о политической ситуации и отметил, что давление будет только нарастать.

«С того дня, когда президент РФ сказал, на чем основывается вторжение на Украину в формально-правовом и политическом смысле, с того момента все западные силы работают над тем, чтобы ускоренно распутать косовско-метохийский узел», - приводит слова Вучича РИА Новости.

Вучич отметил, что Сербия - единственная страна в Европе, на данный момент, которая не ввела санкции против РФ, учитывая огромное давление со стороны других европейских стран.

Ранее сообщалось, что четыре государства готовы отозвать свое согласие о признании независимости Косово. Об этом на прошлой неделе заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

Кроме того, Вучич сообщил, что Сербия сохранит военно-нейтральный статус государства при вступлении в Европейский союз. Он отметил, что его страна находится на европейском пути и не собирается поворачиваться в никакую другую сторону.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что все страны на Западных Балканах должны вступить в Евросоюз (ЕС), включая частично признанную республику Косово.