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Глава МИД Сербии заявил о готовности четырех стран отозвать признание независимости Косово

Игнат Далакян
16:59 13.05.2022
По словам Селаковича, президент Сербии оповестит, о каких именно государствах идет речь, когда он сочтет это нужным.
Глава МИД Сербии заявил о готовности четырех стран отозвать признание независимости Косово
© Фото: DanitaDelimont, Globallookpress
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Четыре государства готовы отозвать свое согласие о признании независимости Косово. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

«Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырех государств, которые отзывают признание так называемого Косово, а Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь. Этим жестом даем шанс государствам - членам Совета Европы, чтобы в июне не начинали процедуру приема Косово, чем показываем нашу готовность к переговорам и диалогу», - передает слова главы МИД Сербии РИА Новости.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия сохранит военно-нейтральный статус государства при вступлении в Европейский союз. Он отметил, что его страна находится на европейском пути и не собирается поворачиваться в никакую другую сторону.

До этого немецкий канцлер Олаф Шольц призвал все страны на Западных Балканах вступить в Европейский союз, включая частично признанную Республику Косово. Кроме того, канцлер Германии призвал Косово к конструктивным переговорам с Сербией для разрешения конфликта.

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