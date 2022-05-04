Шольц призвал принять в ЕС все страны Западных Балкан

Канцлер Германии призвал Косово к конструктивным переговорам с Сербией для разрешения конфликта.

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Все страны на Западных Балканах должны вступить в Евросоюз (ЕС), включая частично признанную республику Косово. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром республики Альбином Курти в Берлине.

Шольц заявил, что Западные Балканы относятся к Европе.

«Все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово», - цитирует его РИА Новости.

Свои убеждения, по словам Шольца, он изложил Курти. Канцлер также рассказал, что на переговорах обсуждались вопросы сотрудничества ФРГ и Косово, в том числе экономическое партнерство. Германия остается крупнейшим государством-инвестором в Косово, уточнил он.

Шольц также призвал Приштину к конструктивным переговорам с Белградом, подчеркнув, что в сегодняшней ситуации особенно важно, чтобы обе страны пошагово решили свой конфликт и внесли вклад в дело мира и безопасности Восточных Балкан и всей Европы.

Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС несет особую ответственность за ситуацию на Балканах, как посредник между Сербией и Косово, назначенный Генассамблеей ООН.