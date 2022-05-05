В стране и мире Вучич сообщил, что Сербия продолжит путь в ЕС в статусе военно-нейтральной страны Андрей Неделя Президент Сербии отметил, что его страна находится на европейском пути и не будет поворачиваться в никакую другую сторону. © Фото: Namanja Cabric, xinhua, globallookpress Читайте нас на: Президент Сербии Александр Вучич пообещал сохранить военно-нейтральный статус государства при вступлении в ЕС. Глава страны заявил это в ходе визита в Германию. «Сербия находится на европейском пути и не будет поворачиваться в никакую другую сторону. Это то, что касается нашей политики. Что касается нашего военного нейтралитета - Сербия военно-нейтральная и будет военно-нейтральной», - сказал он. Ранее Вучич сообщил, что в будущем страна готова будет закупать сжиженный природный газ (СПГ) в Греции. Об этом политик рассказал в ходе церемонии запуска строительства греческой станции с СПГ. По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, так сербская сторона пытается сохранить дружбу одновременно с Россией и Евросоюзом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика