Силуанов заявил, что Россия не намерена объявлять дефолт по госдолгу

По словам министра финансов, страна может рассчитываться по долгам в рублях.

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РФ не будет объявлять дефолт по внешнему долгу и в любом случае может заплатить в рублях. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть», - сказал он, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

По словам Силуанова, на Западе могут сделать так, что иностранная инфраструктура для России может быть закрыта, а затем заявить, что Россия не смогла рассчитаться по долгам.

«Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть», - добавил министр.

Он отметил, что лицензия на право расчета у РФ заканчивается 25 мая.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривает вариант не продлять генеральную лицензию, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ. Таким образом Штаты хотят усилить финансовое давление на Россию.

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что основания для реального дефолта России отсутствуют, но он может быть создан искусственно. В российском Минфине в ответ на подобные шаги Запада Россия намерены обращаться в суды.