Силуанов заявил, что Россия не намерена объявлять дефолт по госдолгу
РФ не будет объявлять дефолт по внешнему долгу и в любом случае может заплатить в рублях. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть», - сказал он, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».
По словам Силуанова, на Западе могут сделать так, что иностранная инфраструктура для России может быть закрыта, а затем заявить, что Россия не смогла рассчитаться по долгам.
«Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть», - добавил министр.
Он отметил, что лицензия на право расчета у РФ заканчивается 25 мая.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривает вариант не продлять генеральную лицензию, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ. Таким образом Штаты хотят усилить финансовое давление на Россию.
В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что основания для реального дефолта России отсутствуют, но он может быть создан искусственно. В российском Минфине в ответ на подобные шаги Запада Россия намерены обращаться в суды.