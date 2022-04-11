Минфин: РФ будет судиться при объявлении ей Западом дефолта по неисполнению обязательств

В Министерстве финансов рассказали о действиях в случае объявления России дефолта Западом.

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В случае, если западные страны примут решение объявить России дефолт в связи с неисполнением обязательств по еврооблигациям, РФ обратится в суды. Такое заявление сделал глава Минфина страны Антон Силуанов.

Руководитель ведомства обозначил, что Российская Федерация со своей стороны сделала все необходимое, чтобы довести выплаты до инвесторов. По его словам, в суде будут предъявляться все документы, свидетельствующие о попытках государства совершить платежи в рублях и в валюте.

«Конечно, мы будем судиться... Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту», - указал министр финансов России в интервью изданию «Известия».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, что основания для реального дефолта в стране отсутствуют, так как государство обладает всеми необходимыми для обслуживания долгов средствами. При этом представитель Кремля допустил возможность создания искусственной дефолтной ситуации.