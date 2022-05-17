Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому внешнему долгу

Министерство финансов США может отказаться продлять действие так называемой генеральной лицензии, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.

© Фото: pixabay

Американские власти могут полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Министерство финансов США, по их данным, может отказаться продлять действие так называемой генеральной лицензии, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ. Лицензия, срок которой истекает 25 мая, позволила России продолжить проводить выплаты и избежать дефолта по внешнему долгу, отмечает издание.

По данным одного из источников, окончательное решение по данному вопросу еще не принято. В Белом доме и Минфине агентству не удалось получить оперативные комментарии.

Ранее экономист Андрей Бунич в разговоре со «Звездой» объяснил, зачем Запад пытается искусственно создать дефолт России. Эксперт подчеркнул, что даже если это удастся сделать, на обычной жизни россиян эта ситуация никак не отразится.