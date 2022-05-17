В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому внешнему долгу

Анна Касаткина
22:32 17.05.2022
Министерство финансов США может отказаться продлять действие так называемой генеральной лицензии, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.
Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому внешнему долгу
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Американские власти могут полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Министерство финансов США, по их данным, может отказаться продлять действие так называемой генеральной лицензии, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ. Лицензия, срок которой истекает 25 мая, позволила России продолжить проводить выплаты и избежать дефолта по внешнему долгу, отмечает издание.

По данным одного из источников, окончательное решение по данному вопросу еще не принято. В Белом доме и Минфине агентству не удалось получить оперативные комментарии.

Ранее экономист Андрей Бунич в разговоре со «Звездой» объяснил, зачем Запад пытается искусственно создать дефолт России. Эксперт подчеркнул, что даже если это удастся сделать, на обычной жизни россиян эта ситуация никак не отразится.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:55 В стране и мире
СВР: США привлекают членов ИГИЛ* для участия в боях на Украине
18:51 В стране и мире
Мантуров: первые товары параллельного импорта могут появиться в РФ через месяц
18:50 В стране и мире
Видео
Вице-премьер Хуснуллин посетил Херсон
17:55 В стране и мире
Видео
Суд приговорил экс-полковника МВД Захарченко к 16 годам колонии за получение взяток
17:27 В стране и мире
Генпрокуратура РФ попросила признать террористическим украинский батальон «Азов»*
Популярное
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Сдавшийся в плен британский наемник раскрыл подробности пребывания в Буче
Видео
«Якобы на исторической основе»: эксперт рассказал, как формировался украинский национализм
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.