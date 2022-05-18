В Минтрансе заявили о перезапуске «Москвича» на электродвигателе

Когда именно отечественный электромобиль поступит в продажу, пока неизвестно.

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Перезапущенный автомобиль «Москвич» будет работать на электродвигателе. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев в ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Хочу подчеркнуть, что это будет не просто "Москвич", а "Москвич" на электродвигателе», - сказал глава министерства.

На этой неделе Сергей Собянин заявил, что в Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич». Мэр рассказал, что на первом этапе организуют выпуск классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе - электромобилей.

Сообщается, что производство автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault в Москве начнется уже в 2022 году. Управление заводом «Рено Россия» будет осуществлять столичное правительство, он будет называться Московский автомобильный завод «Москвич».

Также стало известно о назначении директора автомобильного завода «Москвич». Пост занял заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.