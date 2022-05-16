В Минпромторге назвали сроки начала производства «Москвичей» на бывшем заводе Renault

Московское правительство представит планы по развитию предприятия в ближайшее время.

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Производство автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault в Москве начнется уже в 2022 году. Об этом заявил директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

Управление заводом «Рено Россия» будет осуществлять столичное правительство, он будет называться Московский автомобильный завод «Москвич», уточнил он. По словам Пака, ожидается, что планы по развитию производства будут представлены в ближайшее время.

«Мы ожидаем запуск производства в этом году», - отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в министерстве рассказали, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault Group переходят в государственную собственность после решения собственника закрыть завод в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, решено взять предприятие на баланс города и сохранить рабочие места - на заводе возобновится производство легковых автомобилей под брендом «Москвич».