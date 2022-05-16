Собянин заявил, что в Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»

Мэр рассказал, что на первом этапе организуют производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – выпуск электромобилей.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о переходе завода «Рено» на баланс столицы, а также анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод “Рено”. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом “Москвич”», - сообщил он.

Градоначальник рассказал, что на первом этапе на предприятии организуют производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – выпуск электромобилей.

«Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные “Москвичи”...В 2022 г. мы откроем новую страницу в истории “Москвича”», - заявил столичный мэр.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что российские активы Renault переходят в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределились так, что 100% акций ЗАО «Рено Россия» теперь будет владеть Правительство Москвы.