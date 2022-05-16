Назначен директор автомобильного завода «Москвич»

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Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин назначен директором Московского автомобильного завода «Москвич». Об этом сообщается в официальном канале Дептранса Москвы в Telegram.

«Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пронин более десяти лет занимал руководящие позиции в столичном транспортном комплексе, а также обладает опытом работы в автомобильной отрасли.

Ранее в Минпромторге РФ рассказали, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault Group переходят в государственную собственность после решения собственника закрыть завод в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, решено взять предприятие на баланс города - на заводе возобновится производство легковых автомобилей под брендом «Москвич». В Дептрансе столицы уточняют, что это позволит сохранить уникальный коллектив из 3,8 тысячи специалистов и обеспечить работой около 40 тысяч производителей автокомплектующих в РФ.

Согласно заявлению директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дениса Пака, правительство Москвы представит план развития предприятия в ближайшее время. Начать производство «Москвичей» на бывшем заводе Renault планируют уже в этом году.