Обсудят НАТО: Байден примет в Белом доме премьера Швеции и президента Финляндии

В Белом доме лидеры обсудят заявки в НАТО Финляндии и Швеции, а также европейскую безопасность.

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Президент США Джо Байден 19 мая встретится со своим финляндским коллегой Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон для того, чтобы обсудить их желание вступить в НАТО. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Лидеры обсудят заявки в НАТО Финляндии и Швеции и европейскую безопасность, а также укрепление нашего близкого партнерства по многим глобальным проблемам и поддержке Украины», - перевел слова Жан-Пьера РИА Новости.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку на вступление страны в НАТО. Также сегодня министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в Североатлантический альянс. По ее словам, процесс присоединения к блоку займет около года.

Напомним, в среду Швеция и Финляндия совместно подадут заявку для вступления в НАТО.