В МИД сообщили, что Россия примет компенсирующие меры из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что от решения Стокгольма и Хельсинки никто не выиграет.

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РФ будет вынуждена принять компенсирующие меры из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что никто от этого не выиграет.

«Когда пройдет период анализа нами в Москве данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на Севере Европы, в частности, нам придется предпринимать так называемые компенсирующие меры. И никто от этого не выиграет», - заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Рябков уже говорил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический блок может стать ошибкой, которая приведет к серьезным последствиям.

По его словам, реакция России на решение Стокгольма и Хельсинки будет зависеть от их конкретных шагов. Он отметил, что ситуация в мире, в свою очередь, после решения Швеции вступить в альянс радикально поменяется.