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Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Максим Крюков
11:35 17.05.2022
Процедура вступления в Альянс займет около года.
Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО
© Фото: Tage Olsin, CC BY-SA 2.0, Wikimedia
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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом пишет газета Aftonbladet.

«Это кажется большим, серьезным шагом. Как будто мы пришли к тому, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции», - сказала она.

По ее словам, процесс присоединения к блоку займет около года. Заявка Швеции теперь будет подаваться в НАТО вместе с заявкой Финляндии.

Накануне стало известно, что правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Владимир Путин, в свою очередь, на саммите ОДКБ заявил, что расширение НАТО за счет новых членов - Финляндии и Швеции - не создает непосредственной угрозы для России.

Ранее Global Times рассказала о рисках вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Издание также подчеркнуло, что после вступления в Североатлантический блок Финляндия и Швеция будут вынуждены вести отношения с Россией пассивно, в соответствии с интересами США.

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